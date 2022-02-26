Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

22 Şubat'taki operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgüt lideri G.R.'nin de bulunduğu 14 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1,5 milyar lirayı aşkın para akışının olduğu tespit edilmişti

Örgüt lideri G.R.'nin, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edilmişti.

Üyelerin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, kandırdıkları kişilere ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasa dışı bahisten elde ettikleri yüksek kazancı kripto paraya dönüştürdükleri, suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar lirayı aşkın para akışının olduğu belirlenmişti.