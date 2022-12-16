Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: 8 yaralı
Diyarbakır-Mardin yolunda, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 polis yaralandı. Olayın faili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili detayları @trthaber muhabiri Sefer Azak olay yerinden aktardı.https://t.co/c7L7jXM8hX pic.twitter.com/BKa8pjwpwG— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2022
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
2 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Olayın faili olduğu değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun."
Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 16, 2022
Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır.
Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır.
Geçmiş olsun.
- 06:56
- 06:45
- 06:33
- 06:11
- 06:07