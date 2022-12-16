Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili detayları @trthaber muhabiri Sefer Azak olay yerinden aktardı.https://t.co/c7L7jXM8hX pic.twitter.com/BKa8pjwpwG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2022

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

2 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Olayın faili olduğu değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun."