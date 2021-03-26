Diyarbakır'da özel harekat polislerinden "rehine" operasyonu
Diyarbakır'da özel harekat polislerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si yaralı, 5 kişi evden çıkarıldı.
Sabah saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde, bir evde silah ve çığlık sesini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, evde alıkonanların olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı.
Özel harekat polislerinden operasyon
Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.
Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.
- 14:23
- 14:07
- 13:56
- 14:06
- 13:44