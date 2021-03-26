Sabah saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde, bir evde silah ve çığlık sesini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, evde alıkonanların olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Özel harekat polislerinden operasyon

Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.

Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]