İlçeye bağlı Ağaçkorur köyünde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

limiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 7 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır.Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır.Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır.Menfur saldırı olayında Şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır.

Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: TRT Haber, AA