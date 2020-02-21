Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemi, 172 gündür devam ediyor.

"17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarıldı"

Evlat nöbetindeki ailelere katılım da sürüyor. Erzurum'dan Sakine Tunar oğlu Celal için oturma eylemi başlattı. Göz yaşlı anne oğlunun henüz 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarıldığını iddia ediyor.

Anne Sakine Turan, diğer aileler gibi oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor.

Son katılımla birlikte oturma eylemindeki aile sayısı 95 oldu.