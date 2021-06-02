Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/İHA
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da 3 milyon kök kenevir ele geçirildi. 26 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 3 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/TYasOiZ1VX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021
Lice ilçesinde 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyonu başlatıldı.
Operasyonlarda şu ana kadar 3 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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