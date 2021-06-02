Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 3 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/TYasOiZ1VX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021

Lice ilçesinde 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonlarda şu ana kadar 3 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.