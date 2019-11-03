Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi03 Kasım 2019 Pazar 10:04 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 10:11
Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Böylece dün akşam etkisiz hale getirilenlerle birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber