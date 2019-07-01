İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2019 yılında 570 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 757 kişi yakalandı, 232 kişi tutuklandı.

2019 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ton 251 kilo 656 gram esrar, 151 kilogram eroin, 19 gram kokain, 12 kilo 555 gram metamfetamin, 16 kök Hint keneviri, 64 bin 886 uyuşturucu nitelikte hap, 17 tabanca, 18 tabanca şarjörü, 423 tabanca mermisi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 16 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber