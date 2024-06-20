Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 3 ölü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar'da yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Yangında, 2 çoban hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri de sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı yangın çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içinde yürütüyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Ölü sayısı 3'e yükseldi

Vali Su, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından kırsal Köksalan, Yazçiçeği ve Bağacık mahallelerinin etkilendiğini dile getirdi. Su, aşırı sıcağın yanı sıra bahar döneminde alınan aşırı yağış nedeniyle çok fazla ot yetişmesinin yangını körüklediğini ifade etti.

Yangının örtü ve anız yangını şeklinde devam ettiğini belirten Su, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerimiz sahada. İnşallah kısa sürede tamamen kontrol altına almış oluruz diye değerlendiriyorum. Tekrar yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Köksalan, Bağacık ve Yazçiçeği mahallelerimizde yangını kontrol altına almış durumdayız. Şu anda tabi bir taraftan da yayılma durumu vardı, onları da takip ediyoruz. Ağaçsever mahallemizde inşallah orayı da tamamen kontrol altına almış olacağız ve tabii sabaha kadar da yine soğutma çalışmalarımız aynı koordinasyon içinde devam edecek. Maalesef hastaneye kaldırdığımız 6 yaralımız vardı, o yaralılarımızdan biri hayatını kaybetti. Yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın tedavisi devam ediyor."