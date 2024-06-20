Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 2 ölü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."