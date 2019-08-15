Türkiye

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:04 - Son Güncelleme 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:25

Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans helikopter ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: TRT Haber, İHA

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