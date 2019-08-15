Türkiye
Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı
15 Ağustos 2019 Perşembe 14:04 - Son Güncelleme 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:25
Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans helikopter ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber, İHA
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