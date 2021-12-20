Didim'de doktora saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Aydın'da adli muayene için sevk edildiği Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktoru darbeden ve ikinci kez gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi.
Hastane acil servisinde doktoru darbeden saldırgan dün akşam polis tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli T.D.Y emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
18 Aralık Cumartesi günü sağlık kontrolü için polis nezaretinde Didim Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheli, nöbetçi doktoru kafa atarak yaralamış, olayın ardından serbest bırakılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırıya tepki göstererek yasal sürecin takipçisi olacaklarını duyurmuştu.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2021
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