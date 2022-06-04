Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 17 yaşındaki İdris Pütrü ve 13 yaşındaki Zekeriya Negiz Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi ve polisin, iki çocuğun bulunması için yürüttüğü çalışma sürüyor.