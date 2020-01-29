Elazığ'da yaşayan Varol ailesinin evi depremde ağır hasar gördü. Aile yara almadan kendini sokağa atmayı başardı. Fakat tüm eşyaları evlerinde kaldı.

Filiz Yıldırım Varol, kendilerini dışarı zor attıklarını söyleyerek, "Aşağıda demir kapı zaten üstümüze patladı, kolonlar çöktü. Şu anda evimize giremiyoruz. Eşyalarımızı da çıkaramadık. Ağır hasarlı denildi" dedi.

Varol, 2 çocuğunu alarak akrabasının evine misafir oldu. Türkiye'nin her yerinden Elazığ'a yardım tırları ulaştı. Varol, soğuk havada çocuklarına giydirecek mont bulamayınca gelen yardımlardan birini kabul etti.

Yeniden yuvası olmasını diledi

Elif, annesinin getirdiği mor renkli montun şapkasından çıkan oyuncak arabayı kardeşi Efe'ye verdi. Oyuncak bebeği kendisi aldı.

8 yaşındaki kız, montun cebine baktığında "Bu mont sihirlidir. Giyenin her dileği gerçek olur" notunu buldu. Yeniden yuvası olmasını diledi ve dileğinin gerçek olması hayali ile montunu giyerek o notu annesine gösterdi.

Filiz Varol, "İyi insanların olduğunu, bunların bitmeyeceğini hep bir umut kapısının açık olacağını düşündük, hissettik. Allah onlardan razı olsun. Bu not bize dünyalara bedeldi" dedi.

Varol, bu sıcak satırları yazan ailenin kendilerine ulaşmak ve onlara teşekkür etmek istiyor.

Haber: Mikail Kurban, Fatih Doğan

Kamera: Muhammed Ali Civelek