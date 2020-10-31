Haber Giriş: Kaynak: AA
Depremle ilgili provokatif paylaşıma gözaltı
[Fotoğraf: A]
Gaziantep'te bir kişi, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kişinin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı.
Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.
Gaziantep'te gözaltına alınan bir kişi ile birlikte dünden bu yana gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce dün yapılan açıklamada, 27 ayrı provokatif gönderinin tespit edildiği 16 kişi hakkında da işlem başlatıldığı duyurulmuştu.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:01
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