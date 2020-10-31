İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kişinin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı.

Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Gaziantep'te gözaltına alınan bir kişi ile birlikte dünden bu yana gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce dün yapılan açıklamada, 27 ayrı provokatif gönderinin tespit edildiği 16 kişi hakkında da işlem başlatıldığı duyurulmuştu.