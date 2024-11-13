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Türkiye
AA 13.11.2024 17:39

Denizlili "Elmacı Dede" elmalarını Hakkari'deki askerler için getirdi

Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton 200 kilogram elmayı, Hakkari'de görev yapan askerlere getirdi.

Güvenlik güçlerine meyve götürmesiyle tanınan "Elmacı Dede" lakaplı Yılmaz, bölgede görev yapan askerlere desteğini sürdürüyor.

Daha önce de askerler için elma ve üzüm getiren Yılmaz, yaşadığı Çivril ilçesindeki bahçesinde yetiştirdiği 1 ton 200 kilogram elmayı, Türk bayraklarıyla süslediği aracına yükleyerek kente ulaştırdı.

Denizlili "Elmacı Dede" elmalarını Hakkari'deki askerler için getirdi

Yılmaz, kentte ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerine destek olmak için geldiğini söyledi.

"Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile tek yumruk olma zamanıdır"

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Bir olma, birlik olma, tek yumruk olarak devletin yanında yer alma zamanıdır. Emperyalistler ve siyonist Yahudi lobileri, hep birlikte ayağa kalmışlar ve tek hedefleri Türkiye'dir. Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Güney Afrika'da sömürmedikleri yer kalmadı. Şimdi bize yaklaşmaktalar. Artık Türkiye'de 7'den 70'e bir olma zamanıdır. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile tek yumruk olma zamanıdır. Bizim başka vatanımız yoktur" dedi.

Sınır bölgelerindeki tüm illere gittiğini ifade eden Yılmaz, "Hakkari halkını da çok seviyorum. Buraya sekizinci gelişim. Hakkari güllük, gülistanlık. Çok güzel insanları var. Bu elmaları Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına ve İl Jandarma Komutanlığına götüreceğim. Bu işi gönüllü yapıyorum. Gönüllülük olmazsa bu kadar yol gelinmez. Devamlı yollardayım. Hiçbir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Bahçemde yetiştirdiğim elmalardır. Bahçede bitince başka yerlerden temin edip götürüyorum" diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra elmaları teslim etmek için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gitti.

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