Çameli ilçesinin kırsal Yeşilyayla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi.

İsmi öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. Bunun üzerine zehirlenen kişiye yardım için peş peşe kuyuya inen 5 kişi daha gazdan zehirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2'sinin hayatını keybettiği belirlendi.

Baygın haldeki 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.