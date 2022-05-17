Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de otomobil tıra çarptı: Karı koca öldü, çocukları yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti, 6 yaşındaki çocukları yaralandı.
Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin araçtaki 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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