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Türkiye
AA 02.09.2023 22:35

Denizli'de otobüs kazası: 3 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otobüsün minibüs ve hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de otobüs kazası: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı.

Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli'de otobüs kazası: 3 ölü

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslara sevk etti.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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