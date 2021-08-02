Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Denizli'de orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor. Arazi yapısı sebebiyle havadan müdahalede güçlük yaşanıyor.
Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Yangın, sarp arazide köye doğru yöneldi. Arazi yapısı sebebiyle havadan müdahalede güçlük yaşanıyor.
Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar alevlerin yükseldiği alana yardıma koşuyor.
Etiketler: Denizli Orman Yangını Yangın
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