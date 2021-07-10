Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediyor.
Suçatı Mahallesi Akseki mevkiindeki bir tarlada başladığı değerlendirilen yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine bölgeye 2 uçak ve 6 helikopter sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 30 arazöz ve iş makinelerinin kullanıldığı söndürme çalışmaları sürerken, yangının yayılım alanlarında yerleşim alanlarının bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Denizli
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