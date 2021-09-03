Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de orman yangını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'nin Babadağ ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kıranyer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Dağlık alanda yayılan yangın, havadan 2 helikopter, karadan ise 10 arazöz ekibiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
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