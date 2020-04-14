Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de koronavirüs tanılı kişi hastaneden kaçtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanılı hasta, tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı.
Sarayköy ilçesinde ikamet eden ve koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.
Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G'nin 2. kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine indiğinin ve hastaneden kaçtığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.
Ekiplerce hastane çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Polis ekiplerinden arama sırasında şüpheli ile temas kurulmaması ve kendisinin özel kıyafetli 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmesi istendi.
Etiketler: denizli koronavirüs hastane sarayköySon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 03:41
Sıradaki Haber
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz