Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi'nde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor. Fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

Kimya fabrikasındaki yanıcı maddeler, alevleri söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Gökyüzü siyah dumanla kaplanırken, alevler de kentin birçok noktasından görülüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. pic.twitter.com/fX8vn0gAcJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2022

İlk belirlemelere göre yaralanan olmadı

Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor.

Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.