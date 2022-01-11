Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de eğitime kar engeli
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çameli Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.
Eğitim ve öğretime yarın uzaktan devam edilecek.
Engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın izinli sayılacak.
Etiketler: Denizli Eğitim Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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