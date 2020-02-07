Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.