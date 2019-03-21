Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, Denizli'de dün 21.45 ile bugün 06.59 arasında, büyüklükleri 1,1 ile 3,5 arasında değişen 161 sarsıntı meydana geldi.

Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bölgede 375 artçı sarsıntı kaydedildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA