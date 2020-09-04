Eylül ayı… Sonbaharın habercisi… Eylül ayında bir hüzün çöker doğaya. Deniz bile durulur, dalgalı Karadeniz bile…

Daha Karadeniz’in hırçın dalgaları kıyıları döverken, güneş enseleri yakarken Ağustos’ta başlar balıkçının hazırlığı. Ağ denizle yıkanmak için hazırlanır, balıkla buluşmak için.

Hazan mevsimi, balıkçı için heyecan mevsimidir. Saat gece yarısını geçti mi, takvim 1 Eylül’e döndü mü, o heyecan coşkuya döner.

Ekmeğinin peşinden koşan balıkçılar, umutlarını, hayallerini ceplerine doldurur, sevdiklerini arkalarında bırakır, rızıklarının peşinden denizlerin derin ve serin sularına açılır.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Bu 1 Eylül’de de aynen böyle oldu. TRT HABER olarak biz de Trabzon Yoroz Limanı’ndan "Şahin" isimli tekne ile denize açılan balıkçılara eşlik ettik.

Yolculuk tekneye binmeden ateş ölçümüyle başladı bu yıl. Koronavirüs teknede de önlem gerektirdi.

Önce, günler önceden onarımına başlanan ağlar yüklendi, sonra son kontroller yapıldı. Denizin şakası olmaz, kontrol edilmeyen, elden, gözden geçirilmeyen detay kalmadı.

Sonra gözler saate döndü. Son 1 saat, yarım saat, dakikalar, saniyeler. Geçmek bilmeyen zaman… Sonunda gün döndü, tekne limandan özlenen denizine kavuşmak için ayrıldı.

Vira Bismillah...

[Fotoğraf: TRT HABER]

Kaptanından miçosuna herkesin içi kıpır kıpırdı. Gece yarısından sabaha, ne uyku, ne yorgunluk hiç bir şey engellemedi bu heyecanı. Engin kaptan ve yardımcıları gece boyu rota belirleyerek nasiplerini kovaladı.

Işıkları kapalı teknede tüm gözler kaptan köşkünde yüzleri aydınlatan tek ışık kaynağında, balıkların yerini gösteren radardaydı. Ama olmadı… Sabah güneşin ilk ışıkları denizi yıkarken, ağlar hala denizle buluşmamış, aranan balık bulunamamıştı.

İlk gece nasibini bulamayan balıkçılar güneşin doğuşuyla yeni bir rotaya doğru yol aldı. Gece denizin derinliklerinde aranan balık, gündüz suyun yüzeyine çıkarak görünür hale geliyor. Kaptan ve tayfa işte o izin peşinde uzun süre yol aldı.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Dikkatli, gözler hiç durmadan suyun üstünde çırpınacak balıkları aradı. Her bir kıpırtı dikkati o bölgeye çekti. Hataya yer yoktu. Gergin ve sabırlı bekleyiş balığın su üstüne çıkmasıyla son buldu…

Yardımcı kaptan Turgut’un gür sesi yankılandı teknede. “Balık yağıyor”…

Engin kaptan uyarı alarmını çaldı. Teknedeki herkes yılların tecrübesiyle, hiç kimsenin söylemesine bile gerek kalmadan hızla işine koyuldu.

Ağlarla balıkların etrafına çevirecek küçük tekne nasibi toplamak için tüm gücüyle denize indi.

Çevik balıkçılar küçük tekneyle çok iyi iş çıkardı, kısa süre içinde balığın su yüzeyine çıktığı yer çember içerisine alındı. Artık balık ağlara takıldı.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Peki ne kadar? Akıllardaki soru şimdi buydu. Suyla ağırlaşan ağlar önce vinçle çekildi. Tekne yanında toplanınca sıra tayfanındı, tayfalar asıldı ağlara.

Ağların dolanma tehlikesi çıktı ortaya ama hemen düzeltildi. Balığı kaçırmamak için hızlı hareket etmek gerekiyordu, öyle de yaptılar.

Balıkların ağlardan teknenin içine akmaya başlamasıyla yüzler güldü. İlk avdan ele geçen az da olsa ağlara takılan sezonun ilk palamutlarıydı. “Balık nasip işi, bugün az olan yarın çok olur, kısmetinden ötesi yok” dedi kaptan.

Balıklar hemen buza sarılarak koruma altına alındı. Çünkü vatandaş balığı taze yemeliydi.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Balıkçılar 20 kasa palamutla döndü sahile. Tekne için yetersiz de olsa sezonun ilk avından elleri boş dönmediler. Önümüzdeki günlerden ise umutlular. Son güne kadar da aynı umutla ağ atacaklar denize.

Her gün, sahilde bekleyen yakınlarından aynı dualarla ayrılacaklar. Her çıkışta limandan Vira Bismillah diyecekler. Yorgun ama alınterinin rahatlığıyla dönecekler.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

[Fotoğraf: TRT HABER]