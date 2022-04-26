Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Denizdeki atık su hattı patladı
[Fotoğraf: DHA]
Heybeliada’da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyu denize karıştı. 3 yıl önce basınca karşı dirençli boru ile yenilenen hat, balıkçı teknesinden demirlemek atılan çapa sonucu kırıldığı öğrenildi.
Heybeliada’da derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ’ye ait borunun patlamasıyla lağım suyunun deniz suyunun üzerine çıktığı görüldü.
Heybeliada’nın Yalova’ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, bir balıkçı teknesinden atılan çapa ile kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı.
Görüntülerde borunun patlamasıyla lağım sularının çıktığı alandaki deniz renginin değişti.
İSKİ’den edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce basınca karşı dirençli boru ile yenilenen hat, atılan çapa sonucu kırıldı.
Etiketler: İstanbul
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