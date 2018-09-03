Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde, 1'i binbaşı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 13 kişiye gözaltı kararı
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