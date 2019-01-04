Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, örgütün gizli sorumlularıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 35 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10'u muvazzaf 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA