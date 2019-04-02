AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Bakınız Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre söylüyorum, 29 binlere kadar çıktı biliyorsunuz fark. Ama şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek; 20 bin 509" diye konuştu.

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