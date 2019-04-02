Türkiye
"Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim"
02 Nisan 2019 Salı 18:55 - Son Güncelleme 02 Nisan 2019 Salı 19:02
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Bakınız Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre söylüyorum, 29 binlere kadar çıktı biliyorsunuz fark. Ama şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek; 20 bin 509" diye konuştu.
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