Türkiye
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı16 Kasım 2019 Cumartesi 04:09 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 04:30
Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Bağdadi DEAŞ bağdadinin akrabası tutuklama