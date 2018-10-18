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DBP’li eski belediye başkanı Kaya’ya hapis cezası

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, “terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak” suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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DBPli eski belediye başkanı Kayaya hapis cezası

Van'da belediyeye ait mezarlığın bir kısmını ölen PKK'lı teröristlerin defnedildiği sözde "şehitliğe" dönüştürdükleri, kamu malı statüsündeki belediye araçlarının terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları ve belediye işçilerinden yaptıkları kesintiyi örgütle bağlantılı derneğe aktardıkları gerekçesiyle yargılanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakim karşısına çıktı.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya SEGBİS ile bağlandı

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Bekir Kaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmayı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP Van milletvekilleri de izledi.

Sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını savundu. Avukatlar da müvekkillerine yönelik suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya'yı 8 yıl 3 ay, Neriman Uyar ile İdris Şaybak'ı 6 yıl 3'er ay, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan da Çetin Çiftçi, Cuma Köylüoğlu ve Bekir Kıran'ı 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Zelal Tanlı, Can Tayan Akdemir ve Mehmet Yalım Eryiğit ise beraat etti.

Sanık Bekir Kaya, üzerine atılı diğer suçlardan beraat etti.

Kaynak: AA

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