Haber Giriş: Kaynak: AA
Datça'da 83 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı.
Bozburun Yarımadası açıklarında Türk kara sularına geri itilen ahşap tekne ve can salı içerisindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 83 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Limana götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Yunan sahil güvenlik Türk Sahil Güvenlik sığınmacı Muğla datçaSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 02:19
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