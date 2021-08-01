Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem saat 11.37'de 4,81 kilometre derinlikte oluştu.

Deprem kıyıdan yaklaşık 53 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Aynı bölge saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem ile sallanmıştı.

Saat 08.12'de de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.