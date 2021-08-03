Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 20:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 20.40'ta meydana gelen deprem, yerin 7,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan saat 16.38'te de ilçede 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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