Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
D-100'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
D-100 Karayolu Beylikdüzü yan yolda servis otobüsü önce İETT otobüsüne ardından 8 farklı araca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Beylikdüzü'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle yan yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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