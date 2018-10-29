Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

29 Ekim'i denizin altında kutladılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup dalgıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

Tağmaç Saraçoğlu ve beraberindeki 5 dalgıç, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünde, dalış tüpleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe indi, bayramı Türk bayrağı açarak kutladı.

Grup adına açıklama yapan Saraçoğlu, farkındalık oluşturmak adına Cumhuriyet'in 95. yılında böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

KKTC

Başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen ilk törene KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekildi.

Meclis Başkanı Uluçay, daha sonra imzaladığı anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 20. yüzyılda dünyaya örnek olabilecek değerde kurduğunuz Cumhuriyet, 95. yılında yine dünyaya örnek olarak Türk halkının ve gençliğinin güvencesinde yaşamını sürdürmektedir. Laik, demokratik ve çoğulcu yapıya sahip bir Cumhuriyet 95. yılında yeni yönetim sistemiyle, yine sizin gösterdiğiniz çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam edecektir. Kıbrıs Türk halkına her zaman örnek olmuş ilkelerinizle kurmuş olduğunuz Cumhuriyet'i kutlarken, sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da anıt özel defterini imzalayarak şunları kaydetti:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 95. yıl dönümünde KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak şerefle ifa ettiğim görevimin son günlerinde yavru vatan Kıbrıs’ta bir kez daha manevi huzurunuzdayız. Bağımsızlık mücadelemizin vücut bulduğu en kıymetli mirasımız olan Cumhuriyet genç nesillere çağdaş hedeflerle ulaşma yolunda ışık tutmakta, Türk gençliği ilke ve inkılaplarından aldığı güçle bu değerli mirası aydınlık yarınlara taşımaktadır. Fikir ve eserleriniz Kıbrıs Türkü’nün de yegane ilham kaynağı olmuştur. Bu itibarla çizdiğiniz yolda Kıbrıslı soydaşlarımızla güç ve gönül birliği içindeyiz. Cumhuriyetimizin önemini bir kez daha idrak ederken, vatan uğruna mücadele eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Girne, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke'de düzenlenen törenlerle de kutlandı.

İstanbul

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni yapıldı.

Tören, İstanbul Valisi Vasip Şahin,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın araç üzerinden halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki karma bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vali Şahin'e gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Vali Şahin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, küllerinden yeniden doğuşun nişanesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın idrak edildiğini söyledi.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Umut Ceren Geçkin ve Eren Ali Koç, "Vatan Destanı" isimli şiiri okudu.

Üsküdar ilçesi öğrencilerinin oluşturduğu "Dans Alaturka" isimli grup, halk oyunları gösterisinde bulundu.

Kutlama töreninde daha sonra Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İzmir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın makamındaki tebrikat töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Vali Ayyıldız ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tören aracıyla vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

İzmir Valisi Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Adana

Adana'da Vali Mahmut Demirtaş makamında tebrikleri kabul etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlama törenleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Demirtaş, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğünü sözlerine ekledi.

Şiirlerin okunduğu törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu tören, geçit töreniyle son buldu.

Mersin

Mersin'de Vali Ali İhsan Su, Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Alanı'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. Program, geçit töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Hatay

Hatay'da kutlamalar kapsamında ilk olarak Hatay Valisi Erdal Ata, makamında tebrikleri kabul etti. Kutlamalar daha sonra Atatürk Caddesi'nde devam etti.

Törende Vali Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, askeri araç üzerinde törene katılanların bayramını kutladı.

Kutlamalar, şiirler okunmasının ardından, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Osmaniye

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde büyük bir coşku, mutluluk, onur ve gurur içerisinde olduklarını kaydetti.

Tören, şiirlerin okunması, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

Kayseri

Adana'da Vali Mahmut Demirtaş makamında tebrikleri kabul etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlama törenleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiirlerin okunduğu törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu tören, geçit töreniyle son buldu.

Mersin

Mersin'de Vali Ali İhsan Su, Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Alanı'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. Program, geçit töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Hatay

Hatay'da kutlamalar kapsamında ilk olarak Hatay Valisi Erdal Ata, makamında tebrikleri kabul etti. Kutlamalar daha sonra Atatürk Caddesi'nde devam etti.

Törende Vali Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, askeri araç üzerinde törene katılanların bayramını kutladı.

Kutlamalar, şiirler okunmasının ardından, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Osmaniye

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde büyük bir coşku, mutluluk, onur ve gurur içerisinde olduklarını kaydetti.

Tören, şiirlerin okunması, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

Niğde

Niğde'deki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Şimşek, 5 Şubat Stadı'nda devam eden etkinliklerde, vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Şimşek, "Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesinin toplumsal ve siyasal değişiminin adıdır. Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir." dedi.

Tören, halk oyunu ekibinin gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasının ardından resmi geçitle sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir'deki kutlamalarda, Vali İbrahim Akın, makamında tebrikleri kabul etti.

Cacabey Meydanı'ndaki kutlamalarda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kahramanlık türküleri seslendirdiği törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Akın, törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinde en önemli günlerden birini daha idrak etmenin gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirterek, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutladı.

Sakarya

Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiirlerin okunduğu törende, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının kortej geçişi yapıldı.

Bolu

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu ve şiirler okundu. Daha sonra Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde tören geçişi gerçekleştirildi.

Bartın

Bartın Valisi Nusret Dirim, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra, Valilik önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bartın Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi ekibinin halk oyunları gösterileri sergilediği tören, askeri erkan, öğrencilerin, sporcuların ve gazilerin katıldığı geçit töreniyle sona erdi.

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın, halkın ve protokol üyelerinin bayramını kutlamasıyla başladı.

Sayı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramı mesajı okundu.

Vali Kemal Yurtnaç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra halk oyunu ekipleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Tören, resmi geçitle sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir'de Gazi Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, öğrencilere seslenerek, büyük zorluklarla kurulmuş Cumhuriyet'i koruyup, devleti daha da geliştirmeleri yönünde çaba harcamaları gerektiğini belirtti.

Aktaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük fedakarlıklarla başlattığı milli mücadele, Türk milletinin inanç ve azmi ile başarıyla sonuçlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakterine en uygun idaredir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, en önemli mirastır." diye konuştu.

Daha sonra halk oyunu ekibi sahne aldı, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığınca rehine kurtarma, tütün, ev yangın tespit, arama-kurtarma, narkotik ve diğer branşlarda eğitim alan köpekler gösteri sundu.

Geçit töreninin ardından program sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen törende Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Cumhuriyet'in, "milletçe verilen mücadelenin taçlandırılmasının adı" olduğunu vurguladı.

Programda, hafta kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Tören resmi geçitle sona erdi.

Sivas

Sivas'taki törende, Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde konuşma yapan Vali Gül, Cumhuriyetin 95. yıl dönümünün, Cumhuriyet kenti Sivas'ta büyük onur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kurtuluş mücadelesinin, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta yapılan kongre ile şekillendiğini ve buradan tüm dünyaya duyurulduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA