Görüşmede ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu ifade edildi.

Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.