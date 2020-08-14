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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Robert C. O’Brien ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu ifade edildi.
Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.
Etiketler: cumhurbaşkanlığı sözcüsü ibrahim kalın abd ulusal güvenlik danışmanı Robert C. O'Brien doğu akdenizSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 23:38
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