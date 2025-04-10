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KAYNAK
DHA
HABER GİRİŞ
10.04.2025 01:18
, 10.04.2025 01:53
SON GÜNCELLEME
10.04.2025 01:53
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı.
Ayrıntılar geliyor...
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