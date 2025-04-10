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Türkiye
DHA 10.04.2025 01:18

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

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