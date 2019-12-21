Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız." dedi.

Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz." dedi.

"Bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin bölgede terör örgütlerine yönelik başlattığı operasyonların başarıyla devam ettiğini belirterek, "Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA