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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesinde, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Erdoğan, Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunurken, Galatasaray camiasına da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 00:24
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