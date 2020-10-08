Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz" sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.
Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020
Etiketler: recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanıSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 22:32
Sıradaki Haber
30 oda ve üzeri konaklama tesisleriyle ilgili yeni karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz