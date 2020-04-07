Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Günü etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de Koronavirüs’le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/PCLRnhPZEJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2020