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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recerp Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz."
Etiketler: recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 20:13
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