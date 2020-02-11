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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 08:53
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