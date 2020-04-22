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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Conte görüşmesinde koronavirüs tedbirleri ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 22, 2020
Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.https://t.co/E6kkcnHeK0 pic.twitter.com/jxR8T6R37y
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, COVID-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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