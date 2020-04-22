Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.



Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.https://t.co/E6kkcnHeK0 pic.twitter.com/jxR8T6R37y — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 22, 2020

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, COVID-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.