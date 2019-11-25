Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı.

Teşkilat üyeleriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat üyelerinden çok çalışmalarını isterken, hemen yanında ayakta duran AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldız'ın torunu Belinay Yıldız, "Dede selamün aleyküm" diyerek söze girdi.

Konuşmasını kesen Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" yanıtını verdi. Daha sonra salondakilerin, "Devam et" demesi üzerine minik Belinay, "Tayyip dede sana selam olsun" dedi. Erdoğan da "Aleykümselam olsun" sözleri ile karşılık verdi. Daha sonra minik Belinay, "Selamün aleyküm, aleykümselam, bu ne güzel kelam, yaşasın İslam. Elimizde Kur'an, bir Allah'a inanan, Müslüman'ım Müslüman" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler, Belinay Yıldız'ı alkışladı.

Kaynak: DHA