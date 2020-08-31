Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19'lu yolcunun bindiği uçaktaki 12 kişi karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'dan Denizli'ye uçakla gelen 1 kişinin koronavirüs hastası olduğunun tespiti üzerine, hastanın da arasında bulunduğu 13 yolcu karantinaya alındı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı Almanya vatandaşı kadının, İstanbul'dan uçakla kente geldiği ihbarı üzerine, sağlık ekipleri harekete geçti.
Perona yanaşan uçağa gerekli tedbirleri alarak giren ekipler, Alman vatandaşı kadını izole ederek hastaneye götürdü. Kadının uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı.
Öte yandan yurt dışından gelince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan kadının, yakınlarının uyarısına rağmen uçağa bindiği öğrenildi.
Etiketler: uçak koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:16
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